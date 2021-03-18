Смотрите в этом выпуске: 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации; Владимир Путин пообщался с общественностью Крыма и Севастополя; президент сообщил, что даст поручение МИД подготовить телефонный разговор с Джо Байденом;

Европейское агентство лекарственных средств огласило свое решение по препарату от компании «АстраЗенека»; споры с интернет-магазинами можно будет вести через портал госуслуг; продолжение многосерийного фильма «Угрюм-река» на Первом канале.

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