Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 18.03.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 18.03.2021
18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 14.03.2021 13.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021
Еще

Время в 21:00 (18 Марта 2021)

8 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 19 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации; Владимир Путин пообщался с общественностью Крыма и Севастополя; президент сообщил, что даст поручение МИД подготовить телефонный разговор с Джо Байденом;

 

Европейское агентство лекарственных средств огласило свое решение по препарату от компании «АстраЗенека»; споры с интернет-магазинами можно будет вести через портал госуслуг; продолжение многосерийного фильма «Угрюм-река» на Первом канале.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу