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Дождь. «Кадыровские методы запугивания»: как воспринимать угрозы «Новой газете» от чеченских силовиков 19.03.2021

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Телеканал Дождь 19.03.2021. «Кадыровские методы запугивания»: как воспринимать угрозы «Новой газете» от чеченских силовиков
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Телеканал Дождь - «Кадыровские методы запугивания»: как воспринимать угрозы «Новой газете» от чеченских силовиков (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «нападки» «Новой газеты» в адрес членов подразделения. Ранее «Новая газета» опубликовала двухчастное расследование (1,2) о внесудебных расправах полиции над жителями республики.

 

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