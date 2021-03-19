Телеканал Дождь - «Кадыровские методы запугивания»: как воспринимать угрозы «Новой газете» от чеченских силовиков (19 Марта 2021)
Опубликовано: 19 Марта 2021
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Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «нападки» «Новой газеты» в адрес членов подразделения. Ранее «Новая газета» опубликовала двухчастное расследование (1,2) о внесудебных расправах полиции над жителями республики.
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