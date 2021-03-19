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Навальный LIVE. Силовики втягивают детей в политику 19.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 19.03.2021. Силовики втягивают детей в политику
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Алексей Навальный LIVE - Силовики втягивают детей в политику (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Кремлевская пропаганда часто направлена на то, что оппозиция якобы втягивает несовершеннолетних в политику. Но на самом деле все иначе — теперь в школы приходят росгвардейцы, ОМОНовцы и мужчины в масках и с автоматами, имитирующие захват заложников. Детям рассказывают о провокациях на митингах, учат, как строиться в «черепаху», и отрабатывают на школьниках боевые приемы.

 

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