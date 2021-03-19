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Соловьёв LIVE. Сергей Карнаухов: монолог. Премьера 19.03.2021

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Соловьёв LIVE 19.03.2021. Сергей Карнаухов: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Сергей Карнаухов: монолог. Премьера (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

О первом эфире у Соловьева. Как готовитесь к эфирам? 
Какой объем прочитываете? Кого считаете своим учителем? 
Кого считаете важным человеком в своей жизни? 
Вы религиозный человек? Есть занятие для души? В чем ваше призвание? 
Как познакомились с женой? У вас 4 детей. Какое образование они выбрали? 
Рассказ про отца.
О помощи бездомным. 
В чем смысл жизни?

 

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