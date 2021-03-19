О первом эфире у Соловьева. Как готовитесь к эфирам?

Какой объем прочитываете? Кого считаете своим учителем?

Кого считаете важным человеком в своей жизни?

Вы религиозный человек? Есть занятие для души? В чем ваше призвание?

Как познакомились с женой? У вас 4 детей. Какое образование они выбрали?

Рассказ про отца.

О помощи бездомным.

В чем смысл жизни?

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