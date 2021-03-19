Соловьёв LIVE - Сергей Карнаухов: монолог. Премьера (19 Марта 2021)
Опубликовано: 19 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Дана команда на свержение Путина»: Кедми об агрессивной риторике США и атаке на постсоветские страны
Наталья Поклонская о судьбе Украины, Майдане, двух покушениях, Донбассе и возвращении Крыма в Россию
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О первом эфире у Соловьева. Как готовитесь к эфирам?
Какой объем прочитываете? Кого считаете своим учителем?
Кого считаете важным человеком в своей жизни?
Вы религиозный человек? Есть занятие для души? В чем ваше призвание?
Как познакомились с женой? У вас 4 детей. Какое образование они выбрали?
Рассказ про отца.
О помощи бездомным.
В чем смысл жизни?
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