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Дождь. Обыски в «МБХ медиа» и «Открытке». Путин vs. Байден. Санитарные нормы на «Крымской весне» 19.03.2021

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Телеканал Дождь 19.03.2021. Обыски в «МБХ медиа» и «Открытке». Путин vs. Байден. Санитарные нормы на «Крымской весне»
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Телеканал Дождь - Обыски в «МБХ медиа» и «Открытке». Путин vs. Байден. Санитарные нормы на «Крымской весне» (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

В Москве силовики пришли в редакцию «МБХ медиа» и в московский офис «Открытой России». Там проводятся обыски.

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в том, что стадион «Лужники» был полностью заполнен зрителями во время концерта «Крымская весна», на котором присутствовал Владимир Путин.

 

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