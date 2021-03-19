Байден о Путине: реакция Москвы. 7 лет присоединению Крыма. Арест белоруса-оппозиционера в Москве

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В Москве силовики пришли в редакцию «МБХ медиа» и в московский офис «Открытой России». Там проводятся обыски.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в том, что стадион «Лужники» был полностью заполнен зрителями во время концерта «Крымская весна», на котором присутствовал Владимир Путин.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Обыски в «МБХ медиа» и «Открытке». Путин vs. Байден. Санитарные нормы на «Крымской весне» (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.