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Время покажет 19.03.2021

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Время покажет 19.03.2021
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Время покажет (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Вызов брошен, Путин призвал Байдена к ответу. Непобежденный Хабиб уходит на пенсию, почему? Осторожно, фальшивка, в Мексике задержали партию поддельного Спутника V. На свой страх и риск, Борис Джонсон вызвался привиться вакциной АстраЗенека. Дипфейки как новая угроза для мира, неужели с помощью компьютерных технологий теперь можно вложить нужные слова в уста любого человека?

 

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