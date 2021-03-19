Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Хамство Байдена и убийственный ответ Путина 19.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 19.03.2021. Хамство Байдена и убийственный ответ Путина
19.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 14.03.2021 13.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 10.03.2021
Еще

Николай Стариков - Хамство Байдена и убийственный ответ Путина (19 Марта 2021)

15 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о грубейшем нарушении дипломатического этикета со стороны президента США – Джо Байдена, который в одном из интервью назвал нашего президента «убийцей». Ответ не заставил себя ждать – Владимир Путин пожелал коллеге доброго здоровья и пригласил к участию в онлайн-дебатах без цензуры и модерации. Разумеется, Байден, которого пресс-служба старается ограничить от живого общения даже с американцами, в силу понятных причин, испугался предложения Путина и не стал его принимать.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Хамство Байдена и убийственный ответ Путина (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу