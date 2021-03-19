В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о грубейшем нарушении дипломатического этикета со стороны президента США – Джо Байдена, который в одном из интервью назвал нашего президента «убийцей». Ответ не заставил себя ждать – Владимир Путин пожелал коллеге доброго здоровья и пригласил к участию в онлайн-дебатах без цензуры и модерации. Разумеется, Байден, которого пресс-служба старается ограничить от живого общения даже с американцами, в силу понятных причин, испугался предложения Путина и не стал его принимать.

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