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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Белого дома участвовать в дебатах с Путиным в пятницу, 19 марта: «Еще остается вариант с понедельником или остается вариант в любое удобное для президента США время».

Владимир Путин предлагал провести публичные дебаты в прямом эфире в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что американский президент будет очень занят, так как находится в Джорджии. По поводу понедельника или других дней Псаки не сказала ничего, добавив, что пока ей нечего сообщить журналистам.

При этом Псаки упомянула, что ранее, еще до скандала, Байден и Путин уже говорили по телефону, а многие лидеры других стран все еще ожидают своего первого разговора с президентом США. Также на брифинге Псаки рассказала, что Байден не сожалеет о том, что назвал Путина «убийцей».

В эфире телеканала MSNBC, продолжая комментировать громкий скандал, Псаки заявила, что американский президент всегда будет говорить прямо и не будет выбирать сдержанные выражения.

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