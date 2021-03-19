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Соловьёв LIVE. Катар - газовая сверхдержава и финансист радикальных исламистов. АРМАГЕДДОНЫЧ 19.03.2021

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Соловьёв LIVE 19.03.2021. Катар - газовая сверхдержава и финансист радикальных исламистов. АРМАГЕДДОНЫЧ
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Соловьёв LIVE - Катар - газовая сверхдержава и финансист радикальных исламистов. АРМАГЕДДОНЫЧ (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Катаре - газовой сверхдержаве и финансисте радикальных исламистов.

 

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