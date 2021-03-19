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«Дана команда на свержение Путина»: Кедми об агрессивной риторике США и атаке на постсоветские страны

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Катаре - газовой сверхдержаве и финансисте радикальных исламистов.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Катар - газовая сверхдержава и финансист радикальных исламистов. АРМАГЕДДОНЫЧ (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.