Соловьёв LIVE - Катар - газовая сверхдержава и финансист радикальных исламистов. АРМАГЕДДОНЫЧ (19 Марта 2021)
Опубликовано: 19 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Катаре - газовой сверхдержаве и финансисте радикальных исламистов.
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