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Политическая Россия. Западные СМИ переврали ответ Путина на реплику Байдена 19.03.2021

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Политическая Россия 19.03.2021. Западные СМИ переврали ответ Путина на реплику Байдена
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Политическая Россия - Западные СМИ переврали ответ Путина на реплику Байдена (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Неверный перевод ответа Владимира Путина на реплику вашингтонского деда с Альцгеймером массово опубликовали ведущие западные СМИ. Неполживые русофобы проделали этот финт с целью показать, будто бы глава России согласен с тем, что Байден назвал его «убийцей». Собственно, в их поведении нет ничего нового, они лишь в очередной раз подтвердили, что новостями в западных «новостях» даже не пахнет.

 

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