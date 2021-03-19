Неверный перевод ответа Владимира Путина на реплику вашингтонского деда с Альцгеймером массово опубликовали ведущие западные СМИ. Неполживые русофобы проделали этот финт с целью показать, будто бы глава России согласен с тем, что Байден назвал его «убийцей». Собственно, в их поведении нет ничего нового, они лишь в очередной раз подтвердили, что новостями в западных «новостях» даже не пахнет.

Смотрите онлайн Политическая Россия Западные СМИ переврали ответ Путина на реплику Байдена (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.