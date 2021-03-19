В этом выпуске:

- Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5 процентов;

- Промпроизводители продолжают поднимать цены – в феврале плюс 3,5 процента;

- Путин после заочного обмена любезностями с Байденом предложил американскому президенту

поговорить в прямом эфире;

- Германия планирует выкупить у США право достроить северный поток-2;

- Минцифры хочет обязать частные компании делиться личными данными граждан;

- Долги за отопление в России за первый месяц года выросли на 12 процентов;

- Родители всё меньше хотят отдавать своих детей в вузы, выяснил портал Суперджоб;

- Челябинского олигарха Антипова заставили поднять зарплаты сотрудникам Серовского ферросплавного завода;

- В молдавских Бельцах снова забастовка, на этот раз – работников местного почтового филиала;

- В парижском аэропорту Шарль-де-Голль бастуют сотрудники авиакомпаний, пострадавших от ковида;

- Федрезерв улучшил прогнозы по безработице в США – с 5 до 4,5 процентов;

- Молодые сотрудники Голдман Сакс жалуются на нечеловеческие условия труда;

- Европейские страны решили все-таки использовать вакцину АстраЗенека;

- У Путина опять во всем виноваты коммунисты;

- Как расшифровывается СССР не знает большинство российской молодёжи, выяснил ВЦИОМ.

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