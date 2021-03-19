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Константин Сёмин. Байден слил? Набиуллина задрала, Подарки коммунистов. Галопом по Европам 19.03.2021

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Константин Сёмин 19.03.2021. Байден слил? Набиуллина задрала, Подарки коммунистов. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Байден слил? Набиуллина задрала, Подарки коммунистов. Галопом по Европам (19 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 19 Марта 2021

В этом выпуске:
- Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5 процентов;
- Промпроизводители продолжают поднимать цены – в феврале плюс 3,5 процента;
- Путин после заочного обмена любезностями с Байденом предложил американскому президенту 
поговорить в прямом эфире;
- Германия планирует выкупить у США право достроить северный поток-2;
- Минцифры хочет обязать частные компании делиться личными данными граждан;
- Долги за отопление в России за первый месяц года выросли на 12 процентов;
- Родители всё меньше хотят отдавать своих детей в вузы, выяснил портал Суперджоб;
- Челябинского олигарха Антипова заставили поднять зарплаты сотрудникам Серовского ферросплавного завода;
- В молдавских Бельцах снова забастовка, на этот раз – работников местного почтового филиала;
- В парижском аэропорту Шарль-де-Голль бастуют сотрудники авиакомпаний, пострадавших от ковида;
- Федрезерв улучшил прогнозы по безработице в США – с 5 до 4,5 процентов;
- Молодые сотрудники Голдман Сакс жалуются на нечеловеческие условия труда;
- Европейские страны решили все-таки использовать вакцину АстраЗенека;
- У Путина опять во всем виноваты коммунисты;
- Как расшифровывается СССР не знает большинство российской молодёжи, выяснил ВЦИОМ.

 

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