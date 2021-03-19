«Дана команда на свержение Путина»: Кедми об агрессивной риторике США и атаке на постсоветские страны

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

Операции в «серой зоне»: империя наносит ответный удар. Что будет дальше в отношениях РФ и США?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Операции в «серой зоне». Империя наносит ответный удар. Плацдарм Леонкова (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.