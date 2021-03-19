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Соловьёв LIVE. Операции в «серой зоне». Империя наносит ответный удар. Плацдарм Леонкова 19.03.2021

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Соловьёв LIVE 19.03.2021. Операции в «серой зоне». Империя наносит ответный удар. Плацдарм Леонкова
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Соловьёв LIVE - Операции в «серой зоне». Империя наносит ответный удар. Плацдарм Леонкова (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

Операции в «серой зоне»: империя наносит ответный удар. Что будет дальше в отношениях РФ и США?

 

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