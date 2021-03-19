Царьград. Главное. Путин ответил Байдену про «убийцу» - «адские санкции» США: к чему готовиться 18.03.2021

Сегодня совет директоров российского Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 4,5% годовых. Последний раз ЦБ повышал ставку в декабре 2018 года. Свое решение регулятор обосновал более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышением инфляции.

В ЦБ уже допустили повторное повышение ключевой ставки на дальнейших заседаниях. Эксперты говорят о провале денежно-кредитной политики команда Э.Набиуллиной. Инфляция растет рекордными темпами, а рубль, несмотря на высокие цены на нефть, остается слабым. К чему готовиться? Каковы ожидания?

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