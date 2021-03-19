В Геленджике и Ярославле задержаны вдохновленные нацизмом экстремисты. Байден ушел от журналистов, сказав, что президент не он. Америка получает урок от Китая. Глава "Аэрофлота" рассказал, с какими документами теперь пустят в аэропорт. Первые выводы о трагедии в Химках, где от взрыва газа погибли 3 человека. Чудесная история спасения заблудившегося на 7 дней жителя Тувы.

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