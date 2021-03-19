Информация о том, что Россия хотела бы присоединить к себе Казахстан, является слухами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин абсолютно", — приводит слова министра портал Tengrinews.kz.

Глава российского оборонного ведомства напомнил, что страны провели полную демаркацию границ ещё в 1998 году и подписали договор о границе в 2005-м. Кроме того, отношения РФ и Казахстана Шойгу назвал "прекрасными".

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