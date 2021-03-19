Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Директива Шойгу: Россия готовит присоединение Казахстана 19.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 19.03.2021. Директива Шойгу: Россия готовит присоединение Казахстана
19.03.2021 19.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 16.03.2021
Еще

Политическая Россия - Директива Шойгу: Россия готовит присоединение Казахстана (19 Марта 2021)

26 просмотров
2
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 19 Марта 2021

Информация о том, что Россия хотела бы присоединить к себе Казахстан, является слухами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

 

"Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин абсолютно", — приводит слова министра портал Tengrinews.kz.

 

Глава российского оборонного ведомства напомнил, что страны провели полную демаркацию границ ещё в 1998 году и подписали договор о границе в 2005-м. Кроме того, отношения РФ и Казахстана Шойгу назвал "прекрасными".

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Директива Шойгу: Россия готовит присоединение Казахстана (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу