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В центре событий 19.03.2021

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В центре событий с Анной Прохоровой 19.03.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Анна Прохорова

Этот год на редкость богат на юбилейные даты, причем приходятся они практически на все периоды существования нашего государства. Увы, даты чаще всего печальные, например, на этой неделе исполнилось 30 лет референдуму, на котором население СССР проголосовало за его сохранение. Вскоре пришедшие после этого к власти либералы на мнение большинства в свойственной им манере наплевали, так и была окончательно убита советская империя.

 

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