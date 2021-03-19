Этот год на редкость богат на юбилейные даты, причем приходятся они практически на все периоды существования нашего государства. Увы, даты чаще всего печальные, например, на этой неделе исполнилось 30 лет референдуму, на котором население СССР проголосовало за его сохранение. Вскоре пришедшие после этого к власти либералы на мнение большинства в свойственной им манере наплевали, так и была окончательно убита советская империя.

Смотрите онлайн В центре событий с Анной Прохоровой (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.