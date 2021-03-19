Соловьёв LIVE - Байден испугался Путина и упал. Президент США увиливает от разговора. СМЕРШ (19 Марта 2021)
Опубликовано: 19 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Дана команда на свержение Путина»: Кедми об агрессивной риторике США и атаке на постсоветские страны
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
Гибридная война США и России: как нанести поражение США?
«Дождь», «Эхо Москвы», «МБХ-медиа» — агенты США в войне против России
Крупнейшие учения НАТО Defender Europe 2021.
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