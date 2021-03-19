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Соловьёв LIVE. Байден испугался Путина и упал. Президент США увиливает от разговора. СМЕРШ 19.03.2021

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Соловьёв LIVE 19.03.2021. Байден испугался Путина и упал. Президент США увиливает от разговора. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Байден испугался Путина и упал. Президент США увиливает от разговора. СМЕРШ (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

 

Гибридная война США и России: как нанести поражение США?
«Дождь», «Эхо Москвы», «МБХ-медиа» — агенты США в войне против России
Крупнейшие учения НАТО Defender Europe 2021.

 

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