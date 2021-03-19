«Дана команда на свержение Путина»: Кедми об агрессивной риторике США и атаке на постсоветские страны

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

Гибридная война США и России: как нанести поражение США?

«Дождь», «Эхо Москвы», «МБХ-медиа» — агенты США в войне против России

Крупнейшие учения НАТО Defender Europe 2021.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Байден испугался Путина и упал. Президент США увиливает от разговора. СМЕРШ (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.