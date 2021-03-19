Сенат с Юрием Богдановым - Развитие вузов, безопасные дороги, участие в ПАСЕ и "электронный суперсервис" (19 Марта 2021)
Опубликовано: 20 Марта 2021
Ведущие: Юрий Богданов
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Как наладить эффективное взаимодействие между вузами и производствами, какая господдержка требуется для реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", и что такое "электронный суперсервис"? Об этом рассказали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сенаторы Лилия Гумерова, Ирек Ялалов, Ирина Рукавишникова. Зампред СФ Константин Косачев подвел итоги встречи с председателем ПАСЕ.
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