Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Сенат. Развитие вузов, безопасные дороги, участие в ПАСЕ и "электронный суперсервис" 19.03.2021

  1. Главная
  2. Россия 24
  3. Сенат
Сенат с Юрием Богдановым 19.03.2021. Развитие вузов, безопасные дороги, участие в ПАСЕ и "электронный суперсервис"
19.03.2021 12.03.2021 05.03.2021 26.02.2021 20.02.2021 12.02.2021 05.02.2021 29.01.2021 22.01.2021 15.01.2021
Еще

Сенат с Юрием Богдановым - Развитие вузов, безопасные дороги, участие в ПАСЕ и "электронный суперсервис" (19 Марта 2021)

14 просмотров
1
0
Поделиться
Сенат
Сенат
Подписаться

Опубликовано: 20 Марта 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Как наладить эффективное взаимодействие между вузами и производствами, какая господдержка требуется для реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", и что такое "электронный суперсервис"? Об этом рассказали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сенаторы Лилия Гумерова, Ирек Ялалов, Ирина Рукавишникова. Зампред СФ Константин Косачев подвел итоги встречи с председателем ПАСЕ.

 

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Развитие вузов, безопасные дороги, участие в ПАСЕ и "электронный суперсервис" (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу