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Международное обозрение 19.03.2021

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Международное обозрение 19.03.2021
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Международное обозрение (19 Марта 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 20 Марта 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Дипломатическое хамство и зачем нужен протокол: новые подходы к международной политике на высшем уровне; американский опыт вести успешный диалог. В Сирии уже 10 лет идет война; в чем причина устойчивости политической системы? Европа вводит эпидемические паспорта: варианты использования новых документов.

 

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