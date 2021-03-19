Дипломатическое хамство и зачем нужен протокол: новые подходы к международной политике на высшем уровне; американский опыт вести успешный диалог. В Сирии уже 10 лет идет война; в чем причина устойчивости политической системы? Европа вводит эпидемические паспорта: варианты использования новых документов.

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