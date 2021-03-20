Соловьёв LIVE - Осознание обреченности США: Яков Кедми разъяснил нападки Джо Байдена на Путина (20 Марта 2021)
Опубликовано: 20 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Нападки президента США Джо Байдена на Россию связаны с осознанием Вашингтоном грядущего превосходства Москвы. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми. Резкие заявления Байдена в адрес РФ и ее президента Владимира Путина – часть последовательной политики Запада.
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