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Соловьёв LIVE. Осознание обреченности США: Яков Кедми разъяснил нападки Джо Байдена на Путина 20.03.2021

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Соловьёв LIVE 20.03.2021. Осознание обреченности США: Яков Кедми разъяснил нападки Джо Байдена на Путина
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Соловьёв LIVE - Осознание обреченности США: Яков Кедми разъяснил нападки Джо Байдена на Путина (20 Марта 2021)

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Опубликовано: 20 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Нападки президента США Джо Байдена на Россию связаны с осознанием Вашингтоном грядущего превосходства Москвы. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми. Резкие заявления Байдена в адрес РФ и ее президента Владимира Путина – часть последовательной политики Запада.

 

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