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Дождь. Противостояние Путина и Байдена. Почему дебатов не будет. И так далее с Михаилом Фишманом 20.03.2021

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Телеканал Дождь 20.03.2021. Противостояние Путина и Байдена. Почему дебатов не будет. И так далее с Михаилом Фишманом
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Телеканал Дождь - Противостояние Путина и Байдена. Почему дебатов не будет. И так далее с Михаилом Фишманом (20 Марта 2021)

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Опубликовано: 20 Марта 2021

Президент США Джо Байден признал президента России Владимира Путина «убийцей». Путин уже успел ответить и вызвать Байдена на дебаты. Что будет с российско-американскими отношениями дальше и почему дебаты вряд ли состоятся? Об этом в колонке Михаила Фишмана.

 

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