Президент США Джо Байден признал президента России Владимира Путина «убийцей». Путин уже успел ответить и вызвать Байдена на дебаты. Что будет с российско-американскими отношениями дальше и почему дебаты вряд ли состоятся? Об этом в колонке Михаила Фишмана.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Противостояние Путина и Байдена. Почему дебатов не будет. И так далее с Михаилом Фишманом (20 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.