Падение рождаемости во всем мире, почему, как выйти из проклятия пандемии, причем тут громкоговорители? Отгрузка вакцины в регионы, сегодня новый этап. Вместо привычного бумажного электронный паспорт, важные сегодняшние новости, кто получит, как будут выдавать? Дмитрий Мезенцев теперь уже бывший посол России в Белоруссии, но кем теперь его назначил президент Лукашенко.

Смотрите онлайн Вести в субботу с Сергеем Брилевым (20 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.