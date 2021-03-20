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Вести в субботу 20.03.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 20.03.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (20 Марта 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 20 Марта 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

Падение рождаемости во всем мире, почему, как выйти из проклятия пандемии, причем тут громкоговорители? Отгрузка вакцины в регионы, сегодня новый этап. Вместо привычного бумажного электронный паспорт, важные сегодняшние новости, кто получит, как будут выдавать? Дмитрий Мезенцев теперь уже бывший посол России в Белоруссии, но кем теперь его назначил президент Лукашенко.

 

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