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Михеев. Итоги. «Пропихнутый президент»: «Байден передвинул вперёд стрелку войны» 20.03.2021

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Михеев. Итоги 20.03.2021. «Пропихнутый президент»: «Байден передвинул вперёд стрелку войны»
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Михеев. Итоги - «Пропихнутый президент»: «Байден передвинул вперёд стрелку войны» (20 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 20 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с очередными попытками Москвы «вмешаться в американские выборы». Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). Такими заявлениями Байден обостряет и без того не простые отношения России и США, считает политолог Сергей Михеев.

 

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