Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с очередными попытками Москвы «вмешаться в американские выборы». Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). Такими заявлениями Байден обостряет и без того не простые отношения России и США, считает политолог Сергей Михеев.

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