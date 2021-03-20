В студии программы «По-СтАриковски» бывало всякое. Но до сих пор в ней не пели.

И – не говорили о музыке и музыкальном творчестве.

Гостем в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал певец и композитор Джанго.

В миру - Алексей Викторович Поддубный.



Как музыка и творчество зависят от политики?

Как получилось, что уроженец Киева, певец Джанго, ездит с концертами на Донбасс и живет в Москве?

Какую роль в его жизни сыграла книга Николая Старикова «Хаос и революции – оружие доллара»?

Почему Алексей Поддубный так любит русский язык?

Скучает ли он по СССР и «почему бы, например, не ограбить поезд»?

Почему Джанго так и не написал песни на украинском?

Как обучение игры на валторне помогло ему дважды принять участие в военном параде на Красной площади?

Откуда появился псевдоним Джанго?

Как песни попадают в кинофильмы?

Почему Алексея можно отнести к «поколению фрезеровщиков и спасателей лодочных станций»?

Как устроен процесс творчества? Кто пишет стихи на песни Джанго?

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