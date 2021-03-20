Николай Стариков - Джанго: Русский язык и музыка, майдан и хаос – оружие доллара (20 Марта 2021)
Опубликовано: 20 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В студии программы «По-СтАриковски» бывало всякое. Но до сих пор в ней не пели.
И – не говорили о музыке и музыкальном творчестве.
Гостем в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал певец и композитор Джанго.
В миру - Алексей Викторович Поддубный.
Как музыка и творчество зависят от политики?
Как получилось, что уроженец Киева, певец Джанго, ездит с концертами на Донбасс и живет в Москве?
Какую роль в его жизни сыграла книга Николая Старикова «Хаос и революции – оружие доллара»?
Почему Алексей Поддубный так любит русский язык?
Скучает ли он по СССР и «почему бы, например, не ограбить поезд»?
Почему Джанго так и не написал песни на украинском?
Как обучение игры на валторне помогло ему дважды принять участие в военном параде на Красной площади?
Откуда появился псевдоним Джанго?
Как песни попадают в кинофильмы?
Почему Алексея можно отнести к «поколению фрезеровщиков и спасателей лодочных станций»?
Как устроен процесс творчества? Кто пишет стихи на песни Джанго?
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