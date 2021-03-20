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Дождь. Съезд независимых депутатов в Москве. Встреча КПРФ с избирателями. В США русскому хакеру дали 10 лет 20.03.2021

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Телеканал Дождь 20.03.2021. Съезд независимых депутатов в Москве. Встреча КПРФ с избирателями. В США русскому хакеру дали 10 лет
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Телеканал Дождь - Съезд независимых депутатов в Москве. Встреча КПРФ с избирателями. В США русскому хакеру дали 10 лет (20 Марта 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 20 Марта 2021

В Москве на встречу депутатов Госдумы от КПРФ с избирателями, которая прошла в Новопушкинском сквере, пришли более 200 человек. Об этом сообщает корреспондент Дождя. Встреча уже завершилась. 


Перед началом встречи в сквер приехали сотрудники полиции. Они пригрозили принять меры к собравшимся, если встреча будет иметь признаки митинга. К скверу также приехали несколько автозаков. Однако в ходе встречи полиция не препятствовала ее проведению. 

 

Суд американского штата Невада приговорил россиянина Сергея Медведева к десяти годам тюрьмы за организацию киберпреступления. Об этом сообщается на сайте Минюста США.
По данным ведомства, Медведев вместе с украинцем Святославом Бондаренко основатели интернет-площадку Infraud, которая занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных, номеров кредитных карт и вредоносного программного обеспечения. В период с ноября 2010 года по февраль 2018 года россиянин занимался обслуживанием незаконных транзакций. Он также несколько лет работал администратором площадки, считает следствие.

 

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