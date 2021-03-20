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Нашелся пропавший из владимирского СИЗО Кольчугино Алексей Навальный — в той самой колонии №2 в Покрове, которая с самого начала считалась наиболее вероятным местом его назначения, потому что это одна из самых жестоких, если не самая жестокая колония в России. Не убили — так пусть хоть как следует помучается, раз сам вернулся домой.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Дружелюбный концлагерь»: колония — для Навального, полицейское государство — для остальных (20 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.