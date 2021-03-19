Смотрите в этом выпуске: трагедия в подмосковных Химках, среди погибших от взрыва - ребенок; ФСБ задержала экстремистов, которые получали инструкции с Украины; очередная оговорка Джо Байдена и "фриковая дипломатия", о которой сказал Сергей Лавров; истории иностранцев, которые в России спасаются от локдаунов; россиянка Богдана Осипова вернулась из американской тюрьмы домой; развивающий центр для детей-аутистов в Санкт-Петербурге — каждый может помочь.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.