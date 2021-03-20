Уголовное дело против депутата питерского Заксобрания от партии «Яблоко» направила в Следственный комитет России городская прокуратура. Причём, как утверждают неполживые либеральные СМИ, это не то дело, в рамках которого светлоликого Максима Резника недавно задержали в момент приобретения наркотиков. Оказалось, что «борец с Режимом» наборолся на уголовную ответственность не только за покупку запрещённых веществ.

Смотрите онлайн Политическая Россия Уголовка против питерского либерала Резника направлена в Следком (20 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.