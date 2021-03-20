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Задело. Призрак деменции «сонного Джо» 20.03.2021

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Задело с Николаем Петровым 20.03.2021. Призрак деменции «сонного Джо»
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Задело с Николаем Петровым - Призрак деменции «сонного Джо» (20 Марта 2021)

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Задело
Задело
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Опубликовано: 20 Марта 2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассказал об опасности, которой подвергли себя и весь остальной цивилизованный мир граждане Соединенных Штатов, избравшие в свои руководители престарелого демократа Джо Байдена, который зачастую не в состоянии запомнить имена стоящих с ним бок о бок людей, и делающего громкие заявления о России и ее президенте Владимире Путине.

 

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