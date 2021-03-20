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С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.

Президент Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Организаторы Олимпийских игр, которые пройдут летом 2021 года в Токио, запретили присутствовать на них иностранным болельщикам. Об этом сообщает Kyodo News.

Также иностранных зрителей не допустят на Паралимпийские игры. Ограничения вводятся в связи с пандемией коронавируса.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что это будет «трудное решение».

Как отмечает Kyodo, иностранцам уже продали более миллиона билетов на Олимпиаду. В оргкомитете пообещали, что вернут средства за купленные билеты.



Акция протеста против эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело национальный карантин. С субботы на всей территории страны введен режим локдауна, который продлится до 9 апреля.

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