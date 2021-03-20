Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. «Курс Путина довел страну до нищеты»: как прошла встреча депутатов КПРФ с избирателями в Москве 20.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 20.03.2021. «Курс Путина довел страну до нищеты»: как прошла встреча депутатов КПРФ с избирателями в Москве
21.03.2021 21.03.2021 21.03.2021 21.03.2021 20.03.2021 20.03.2021 20.03.2021 20.03.2021 20.03.2021 19.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - «Курс Путина довел страну до нищеты»: как прошла встреча депутатов КПРФ с избирателями в Москве (20 Марта 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 21 Марта 2021

В Москве депутаты Госдумы и Московской городской Думы от фракции КПРФ провели встречу с избирателями. Мероприятие прошло в Новопушкинском сквере и завершилось без серьезных эксцессов, хотя без полиции и автозаков не обошлось.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Курс Путина довел страну до нищеты»: как прошла встреча депутатов КПРФ с избирателями в Москве (20 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу