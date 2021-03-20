Телеканал Дождь - «Курс Путина довел страну до нищеты»: как прошла встреча депутатов КПРФ с избирателями в Москве (20 Марта 2021)
Опубликовано: 21 Марта 2021
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В Москве депутаты Госдумы и Московской городской Думы от фракции КПРФ провели встречу с избирателями. Мероприятие прошло в Новопушкинском сквере и завершилось без серьезных эксцессов, хотя без полиции и автозаков не обошлось.
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