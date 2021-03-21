Михеев. Итоги - «Из какого места, Володя, у тебя сердце вырвали?»: Михеев ответил по вопросу Крыма (21 Марта 2021)
Опубликовано: 21 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Пока в России праздновали седьмую годовщину воссоединения с Крымом, президент Украины обратился к народу и рассказал о планах вернуть полуостров. Для этого он разработал специальную «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма и заявил о создании «Крымской платфомы».
«Хотим вернуть Украине украинское, — заявил Зеленский. «Раньше надо было думать»,- ответил за всех крымчан в эфире Первого русского телеканала «Царьград» политолог Сергей Михеев.
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