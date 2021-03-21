Михеев. Итоги. О чём говорит хамство американцев. Коррупционер – враг народа и агент иностранного государства 19.03.2021

Пока в России праздновали седьмую годовщину воссоединения с Крымом, президент Украины обратился к народу и рассказал о планах вернуть полуостров. Для этого он разработал специальную «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма и заявил о создании «Крымской платфомы».

«Хотим вернуть Украине украинское, — заявил Зеленский. «Раньше надо было думать»,- ответил за всех крымчан в эфире Первого русского телеканала «Царьград» политолог Сергей Михеев.

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