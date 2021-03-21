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Михеев. Итоги. «Из какого места, Володя, у тебя сердце вырвали?»: Михеев ответил по вопросу Крыма 21.03.2021

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Михеев. Итоги 21.03.2021. «Из какого места, Володя, у тебя сердце вырвали?»: Михеев ответил по вопросу Крыма
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Михеев. Итоги - «Из какого места, Володя, у тебя сердце вырвали?»: Михеев ответил по вопросу Крыма (21 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 21 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Пока в России праздновали седьмую годовщину воссоединения с Крымом, президент Украины обратился к народу и рассказал о планах вернуть полуостров. Для этого он разработал специальную «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма и заявил о создании «Крымской платфомы».

 

«Хотим вернуть Украине украинское, — заявил Зеленский. «Раньше надо было думать»,- ответил за всех крымчан в эфире Первого русского телеканала «Царьград» политолог Сергей Михеев.

 

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