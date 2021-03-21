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Политическая Россия. Кто во власти работает над разрушением семьи? Сергей Михеев 21.03.2021

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Политическая Россия 21.03.2021. Кто во власти работает над разрушением семьи? Сергей Михеев
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Политическая Россия - Кто во власти работает над разрушением семьи? Сергей Михеев (21 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 21 Марта 2021

На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог.

 

- Почему закон о «вынужденной» коррупции называют несвоевременным?
- О политической деятельности Оксаны Пушкиной
- Как необходимо работать с трактовкой домашнего насилия и способами решения проблемы?
- Как меняется отношение людей к браку?

 

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