Соловьёв LIVE - «Надо показать кто в доме хозяин!» Жириновский о возможной реакции на заявление Байдена (21 Марта 2021)
Опубликовано: 21 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Владимир Жириновский в прямом эфире Соловьёв LIVE об отсутствии реакции лидеров стран постсоветского пространства на заявление Байдена и возможной реакции России.
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