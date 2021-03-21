Соловьев обратился к Моргенштерну из-за вызывающего клипа Альфа-банка за 10 "лямов"

Владимир Жириновский в прямом эфире Соловьёв LIVE об отсутствии реакции лидеров стран постсоветского пространства на заявление Байдена и возможной реакции России.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Надо показать кто в доме хозяин!» Жириновский о возможной реакции на заявление Байдена (21 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.