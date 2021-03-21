Западные спецслужбы пока только наращивают свое наступление в киберпространстве, полномасштабная война развернута на внутрироссийском информационном поле. Русскоязычные информационные платформы, базирующиеся в Прибалтике и на Украине, превратились в настоящий информационный конвейер.

Практически еженедельно МИД получает новые подтверждения того, что западные разведки тратят огромные средства на интернет-издания, работающие именно в российском медиапространстве.

Смотрите онлайн Главное с Ольгой Беловой (21 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.