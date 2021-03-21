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Главное с Ольгой Беловой 21.03.2021

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Главное с Ольгой Беловой 21.03.2021
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Главное с Ольгой Беловой (21 Марта 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 21 Марта 2021

Ведущие: Ольга Белова

Западные спецслужбы пока только наращивают свое наступление в киберпространстве, полномасштабная война развернута на внутрироссийском информационном поле. Русскоязычные информационные платформы, базирующиеся в Прибалтике и на Украине, превратились в настоящий информационный конвейер.

 

Практически еженедельно МИД получает новые подтверждения того, что западные разведки тратят огромные средства на интернет-издания, работающие именно в российском медиапространстве.

 

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