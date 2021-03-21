В новом выпуске видеоблога в центре внимания оказался коронакризис. Обсудили гонку между новыми штаммами коронавируса и всемирной вакцинацией. Разобрали предпосылки появления коронакризиса. Провели параллели с Великой Депрессией в США. Коснулись ограничений, связанных с коронавирусом. Наконец, прошлись по термину "Great Reset", вброшенного основателем Всемирного Экономического Форума – Клауса Швабба.

- Про новые штаммы коронавируса в новостных лентах

- Про коллективный иммунитет в новостях

- Кто изобретает новые штаммы коронавируса

- О нестыковках во всеобщей вакцинации

- Об ограничениях, связанных с коронавирусом

- Кому необходимо остановить мировую экономику

- Как была организована Великая Депрессия

- Коронакризис как способ мирового передела

- О термине “Great Reset”

- О Дивный Новый Мир

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Смотрите онлайн Николай Стариков Коронакризис и глобальный сброс – причины и политические последствия (21 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.