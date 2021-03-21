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Николай Стариков. Коронакризис и глобальный сброс – причины и политические последствия 21.03.2021

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Николай Стариков 21.03.2021. Коронакризис и глобальный сброс – причины и политические последствия
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Николай Стариков - Коронакризис и глобальный сброс – причины и политические последствия (21 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 21 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога в центре внимания оказался коронакризис. Обсудили гонку между новыми штаммами коронавируса и всемирной вакцинацией. Разобрали предпосылки появления коронакризиса. Провели параллели с Великой Депрессией в США. Коснулись ограничений, связанных с коронавирусом. Наконец, прошлись по термину "Great Reset", вброшенного основателем Всемирного Экономического Форума – Клауса Швабба.

 

- Про новые штаммы коронавируса в новостных лентах
- Про коллективный иммунитет в новостях
- Кто изобретает новые штаммы коронавируса
- О нестыковках во всеобщей вакцинации
- Об ограничениях, связанных с коронавирусом
- Кому необходимо остановить мировую экономику
- Как была организована Великая Депрессия
- Коронакризис как способ мирового передела
- О термине “Great Reset”
- О Дивный Новый Мир
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