Американский пациент. Что теперь придумал сценарист Зеленский? Почему все мечтая о Крыме, стягивает все войска к Донбассу? И чем их там готовы встречать. Управлять интернетом все равно что пригвоздить желе к стене, смеялся Клинтон. Но ядовитую часть желе уже фильтрует Китай. Западные соцсети и порносайты. Что делает с ними великий фаервол? 44 дня на ИВЛ и чудесное исцеление. Но почему до ковида лучше не доводить.

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