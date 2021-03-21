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Вести недели с Дмитрием Киселевым 21.03.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (21 Марта 2021)

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Опубликовано: 21 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Американский пациент. Что теперь придумал сценарист Зеленский? Почему все мечтая о Крыме, стягивает все войска к Донбассу? И чем их там готовы встречать. Управлять интернетом все равно что пригвоздить желе к стене, смеялся Клинтон. Но ядовитую часть желе уже фильтрует Китай. Западные соцсети и порносайты. Что делает с ними великий фаервол? 44 дня на ИВЛ и чудесное исцеление. Но почему до ковида лучше не доводить.

 

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