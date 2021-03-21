Комментарий, который обсуждает весь мир. Путин позвал президента США поговорить напрямую. Но чего пока не было в телеэфире так это продолжения интервью. Главное событие уходящей недели это седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. И естественно в графике президента было много мероприятий, связанных с этой датой.

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