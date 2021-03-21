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«Курс Путина довел страну до нищеты»: как прошла встреча депутатов КПРФ с избирателями в Москве

Кадыров против «Новой газеты»: как запугивают журналистов и героев расследования о казнях в Чечне

«Не господину Кадырову меня учить»: главред «Новой» о последствиях расследования про казни в Чечне

Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки в 30 миллионов рублей.

Любовь Соболь посетила службу в храме, сообщил в твиттере ее адвокат Владимир Воронин. По его словам, следователь ответил отказом на ходатайство по этому поводу.

В Кремле рассказали об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири.

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