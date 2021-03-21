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Дождь. Задержание пензенского губернатора. Условия домашнего ареста Соболь. Путин и Шойгу в Тайге 21.03.2021

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Телеканал Дождь 21.03.2021. Задержание пензенского губернатора. Условия домашнего ареста Соболь. Путин и Шойгу в Тайге
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Телеканал Дождь - Задержание пензенского губернатора. Условия домашнего ареста Соболь. Путин и Шойгу в Тайге (21 Марта 2021)

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Опубликовано: 21 Марта 2021

Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки в 30 миллионов рублей.

Любовь Соболь посетила службу в храме, сообщил в твиттере ее адвокат Владимир Воронин. По его словам, следователь ответил отказом на ходатайство по этому поводу.

В Кремле рассказали об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири.

 

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