ВС РФ за последние три года получили более тысячи единиц новейших средства радиоэлектронной борьбы, многие из них не имеют аналогов в мире. Техника подтвердила высокую эффективность во время учений и в боевых условиях, в том числе в Сирии. Поступают на вооружение и ракетные комплексы, новейшие С-400 запустили на боевое дежурство на Сахалине. Военнослужащие уже проверили технику и провели тренировку по отражению авиаудара условного противника.

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