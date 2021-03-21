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Время в 21:00. Воскресный выпуск 21.03.2021

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Время в 21:00 21.03.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (21 Марта 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 21 Марта 2021

ВС РФ за последние три года получили более тысячи единиц новейших средства радиоэлектронной борьбы, многие из них не имеют аналогов в мире. Техника подтвердила высокую эффективность во время учений и в боевых условиях, в том числе в Сирии. Поступают на вооружение и ракетные комплексы, новейшие С-400 запустили на боевое дежурство на Сахалине. Военнослужащие уже проверили технику и провели тренировку по отражению авиаудара условного противника.

 

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