Путин Байден один ноль. Такие и похожие заголовки можно встретить в Западной прессе. Журналисты считают что Байден не останется президентом на весь срок да и сам Байден косвенно это подтверждает, когда вдруг называет Камалу Харрис президентом США или заявляет, что она умнее его. Надо отметить при этом что ответ Камалы Харрис ну так скажем был на грани.

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