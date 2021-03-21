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Воскресный вечер с Соловьевым 21.03.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 21.03.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (21 Марта 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 21 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Путин Байден один ноль. Такие и похожие заголовки можно встретить в Западной прессе. Журналисты считают что Байден не останется президентом на весь срок да и сам Байден косвенно это подтверждает, когда вдруг называет Камалу Харрис президентом США или заявляет, что она умнее его. Надо отметить при этом что ответ Камалы Харрис ну так скажем был на грани.

 

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