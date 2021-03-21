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Политическая Россия. Через 2 года Турция наводнит Чёрное море кораблями НАТО 21.03.2021

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Политическая Россия 21.03.2021. Через 2 года Турция наводнит Чёрное море кораблями НАТО
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Политическая Россия - Через 2 года Турция наводнит Чёрное море кораблями НАТО (21 Марта 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 21 Марта 2021

В Турции опять заговорили о строительстве канала, параллельного Босфору. Пока лишь Босфор и Дарданеллы соединяют Средиземное море с Чёрным - но при появлении канала «Стамбул» (его собираются построить к 2023 году) статус-кво может измениться.

 

Сейчас для кораблей НЕчерноморских государств действуют ограничения, но для новой водной артерии будут работать свои правила. Все будет зависеть от политических настроений Эрдогана к тому моменту - но России его непредсказуемость пока что играла на руку.

 

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