В Турции опять заговорили о строительстве канала, параллельного Босфору. Пока лишь Босфор и Дарданеллы соединяют Средиземное море с Чёрным - но при появлении канала «Стамбул» (его собираются построить к 2023 году) статус-кво может измениться.

Сейчас для кораблей НЕчерноморских государств действуют ограничения, но для новой водной артерии будут работать свои правила. Все будет зависеть от политических настроений Эрдогана к тому моменту - но России его непредсказуемость пока что играла на руку.

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