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Дождь. Выходные Путина и Шойгу. Сколько стоили куртки, в которых президент отдыхал в тайге 21.03.2021

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Телеканал Дождь 21.03.2021. Выходные Путина и Шойгу. Сколько стоили куртки, в которых президент отдыхал в тайге
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Телеканал Дождь - Выходные Путина и Шойгу. Сколько стоили куртки, в которых президент отдыхал в тайге (21 Марта 2021)

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Опубликовано: 21 Марта 2021

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в тайге, сообщается на сайте Кремля. Они катались на вездеходе и гуляли пешком. Шойгу показал президенту свою мастерскую, где изготавливает поделки из дерева.

 

Дождь нашел в магазинах охотничьи костюмы, похожие на те, в которых был президент, и выяснил их стоимость.

 

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