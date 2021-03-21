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Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в тайге, сообщается на сайте Кремля. Они катались на вездеходе и гуляли пешком. Шойгу показал президенту свою мастерскую, где изготавливает поделки из дерева.

Дождь нашел в магазинах охотничьи костюмы, похожие на те, в которых был президент, и выяснил их стоимость.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Выходные Путина и Шойгу. Сколько стоили куртки, в которых президент отдыхал в тайге (21 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.