Телеканал Дождь - Выходные Путина и Шойгу. Сколько стоили куртки, в которых президент отдыхал в тайге (21 Марта 2021)
Опубликовано: 21 Марта 2021
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Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в тайге, сообщается на сайте Кремля. Они катались на вездеходе и гуляли пешком. Шойгу показал президенту свою мастерскую, где изготавливает поделки из дерева.
Дождь нашел в магазинах охотничьи костюмы, похожие на те, в которых был президент, и выяснил их стоимость.
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