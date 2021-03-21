«Надо показать кто в доме хозяин!» Жириновский о возможной реакции на заявление Байдена

Байден трижды упал, пока поднимался по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Позже ему удалось встать: он поднялся по ступеням до конца и помахал провожающим. Вскоре после инцидента Байден стал героем мемов — в интернете появились шуточные ролики. Один из них опубликовал сын Дональда Трампа: на видео экс-президент США сбивает своего соперника на прошедших выборах мячом для гольфа.

Президент США Джо Байден, представляя сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты нового вице-президента Камалу Харрис, заявил, что она умнее его. Высказывание американского лидера приводится 20 марта на официальном сайте Белого дома.

Во время своей поездки в Джорджию Байден выступил с речью, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис. «И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — подчеркнул президент США.

В ответ Камала Харрис в шутливой форме заметила, что «здесь и добавить больше нечего».

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Тройное падение Джо. Новое неожиданное признание Байдена и реакция американцев (21 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.