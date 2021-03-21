Кто во власти работает над разрушением семьи? Сергей Михеев

Данные об участии входящей в ОДКБ Армении в военных учениях НАТО появились на сайте Объединённого командования войск США в Европе и Африке. Из опубликованной информации следует, что изображающие из себя «союзников России» армяне будут заниматься «вырабатыванием готовности и взаимодействия между США, НАТО и вооружёнными силами их партнёров».

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