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Политическая Россия. Входящая в ОДКБ Армения примет участие в учениях НАТО 21.03.2021

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Политическая Россия 21.03.2021. Входящая в ОДКБ Армения примет участие в учениях НАТО
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Политическая Россия - Входящая в ОДКБ Армения примет участие в учениях НАТО (21 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 21 Марта 2021

Данные об участии входящей в ОДКБ Армении в военных учениях НАТО появились на сайте Объединённого командования войск США в Европе и Африке. Из опубликованной информации следует, что изображающие из себя «союзников России» армяне будут заниматься «вырабатыванием готовности и взаимодействия между США, НАТО и вооружёнными силами их партнёров».

 

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