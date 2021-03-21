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Добров в эфире 21.03.2021

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Добров в эфире 21.03.2021
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Добров в эфире (21 Марта 2021)

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Добров в эфире
Добров в эфире
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Опубликовано: 21 Марта 2021

Ведущие: Андрей Добров

О создании комфортной для отечественных производителей среды ни в правительстве, ни в минсельхозе не задумывались, хотя есть конкретные предложения. К следующему празднику отечественные цветоводы могут просто завянуть и тогда цены взлетят еще на сто процентов.

 

Голландская сирень, которой на прошедший женский день мужчины радовали своих дам, выкладывая по тысячу рублей за веточку, будет стоить в три раза дороже. Зарубежные поставщики таким образом отбивают свои затраты, ведь на них тоже повлиял ковид.

 

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