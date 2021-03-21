О создании комфортной для отечественных производителей среды ни в правительстве, ни в минсельхозе не задумывались, хотя есть конкретные предложения. К следующему празднику отечественные цветоводы могут просто завянуть и тогда цены взлетят еще на сто процентов.

Голландская сирень, которой на прошедший женский день мужчины радовали своих дам, выкладывая по тысячу рублей за веточку, будет стоить в три раза дороже. Зарубежные поставщики таким образом отбивают свои затраты, ведь на них тоже повлиял ковид.

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