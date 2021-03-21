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Соловьёв LIVE. Китайцы отчитали американцев во время переговоров на Аляске 21.03.2021

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Соловьёв LIVE 21.03.2021. Китайцы отчитали американцев во время переговоров на Аляске
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Соловьёв LIVE - Китайцы отчитали американцев во время переговоров на Аляске (21 Марта 2021)

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Опубликовано: 21 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

На Аляске во время переговоров между китайскими и американскими дипломатами разгорелся скандал. Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в духе президента России Владимира Путина, вежливо, но предельно жёстко предупредил американских коллег, что те не имеют права говорить с Китаем с позиции силы, и вообще "США не представляют международное общественное мнение, как и Западный мир в целом".

 

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