«Надо показать кто в доме хозяин!» Жириновский о возможной реакции на заявление Байдена

На Аляске во время переговоров между китайскими и американскими дипломатами разгорелся скандал. Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в духе президента России Владимира Путина, вежливо, но предельно жёстко предупредил американских коллег, что те не имеют права говорить с Китаем с позиции силы, и вообще "США не представляют международное общественное мнение, как и Западный мир в целом".

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