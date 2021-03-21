«Не господину Кадырову меня учить»: главред «Новой» о последствиях расследования про казни в Чечне

Выходные Путина и Шойгу. Сколько стоили куртки, в которых президент отдыхал в тайге

Дело о взятках пензенского губернатора. Путин в тайге. Фанатов аниме задержали за пропаганду ЛГБТ

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подозревается в получении взятки в размере 31 миллион рублей от главы фармкомпании «Биотэк», экс-сенатора Бориса Шпигеля. На данный момент губернатор и бизнесмен задержаны.

По версии СК, взятки главе региона передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных учреждений здравоохранения на поставку и хранение медицинских изделий, лекарств, контроль их качества. Что известно о пензенском губернаторе, задержанном за взятку, рассказал Эдуард Бурмистров.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Почему задержали пензенского губернатора: начало передела фармрынка (21 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.