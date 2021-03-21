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Дождь. Почему задержали пензенского губернатора: начало передела фармрынка 21.03.2021

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Телеканал Дождь 21.03.2021. Почему задержали пензенского губернатора: начало передела фармрынка
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Телеканал Дождь - Почему задержали пензенского губернатора: начало передела фармрынка (21 Марта 2021)

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Опубликовано: 21 Марта 2021

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подозревается в получении взятки в размере 31 миллион рублей от главы фармкомпании «Биотэк», экс-сенатора Бориса Шпигеля. На данный момент губернатор и бизнесмен задержаны.

 

По версии СК, взятки главе региона передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных учреждений здравоохранения на поставку и хранение медицинских изделий, лекарств, контроль их качества. Что известно о пензенском губернаторе, задержанном за взятку, рассказал Эдуард Бурмистров.

 

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