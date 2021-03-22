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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Михаил Виноградов 22.03.2021

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Утренний разворот 22.03.2021. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Михаил Виноградов
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Михаил Виноградов (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Ася Рак, экономический обозреватель

- Авторубрика. Сергей Асланян, журналист, автомобильный обозреватель

- Живой гвоздь. Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».

 

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