Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Михаил Виноградов (22 Марта 2021)
Опубликовано: 22 Марта 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Ася Рак, экономический обозреватель
- Авторубрика. Сергей Асланян, журналист, автомобильный обозреватель
- Живой гвоздь. Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
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