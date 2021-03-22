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Дождь. Слежка из-за двойника «повара Путина». «Открытые медиа» заявили о преследовании своих журналистов 22.03.2021

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Телеканал Дождь 22.03.2021. Слежка из-за двойника «повара Путина». «Открытые медиа» заявили о преследовании своих журналистов
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Телеканал Дождь - Слежка из-за двойника «повара Путина». «Открытые медиа» заявили о преследовании своих журналистов (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

Редакция «Открытых медиа» потребовала прекратить давление на их журналистов, занимающихся антикоррупционными расследованиями. Специальный корреспондент издания Илья Рождественский, писавший о «двойнике» Евгения Пригожина и бизнесе матерей Антона Вайно и Дениса Мантурова, заметил за собой слежку, другие журналисты столкнулись с заказными материалами о них и их семьях.

 

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