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Редакция «Открытых медиа» потребовала прекратить давление на их журналистов, занимающихся антикоррупционными расследованиями. Специальный корреспондент издания Илья Рождественский, писавший о «двойнике» Евгения Пригожина и бизнесе матерей Антона Вайно и Дениса Мантурова, заметил за собой слежку, другие журналисты столкнулись с заказными материалами о них и их семьях.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Слежка из-за двойника «повара Путина». «Открытые медиа» заявили о преследовании своих журналистов (22 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.